Летевший из Астаны в Баку самолет вернулся в аэропорт из-за проблемы с оборудованием - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Самолет, сделавший вынужденную посадку в Астане из-за технических проблем в навигационной системе, прибыл в Баку.

Об этом Report сообщили из AZAL.

Самолет приземлился в 11:00 по Бакинскому времени. На борту судно было 90 человек.

*** 08:05

Самолет, выполнявший рейс из Астаны в Баку 21 октября, вернулся в аэропорт казахстанской столицы из-за проблемы с навигационным оборудованием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Авиалайнер совершил посадку в 22:56 (19:56 мкс) в штатном режиме. Экипаж следовал стандартным процедурам безопасности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту самолета находились 90 пассажиров.