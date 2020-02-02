​Лэмпард потребовал у руководства "Челси" приобрести нового вратаря

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет заменить вратаря клуба Кепу Аррисабалагу.

Как передает Report со ссылкой на испанскую радиостанцию COPE, Лэмпард потребовал у руководства клуба купить нового голкипера в летнее трансферное окно. Источник уверен, что Аррисабалага больше не появится на поле.

В матче 25-го тура Английской премьер-лиги с "Лестером" Лэмпрад оставил испанского стража ворот на скамейке запасных. Вместо него в воротах стоял Вилли Кабальеро. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Отметим, что Аррисабалага перешел в "Челси" из "Атлетика" в 2018 году за 80 млн евро. Его контракт истекает летом 2025 года. В этом сезоне вратарь сыграл в 24 матчах премьер-лиги, пропустив 32 гола.

"Челси" располагается на четвертом месте турнирной таблицы национального первенства, набрав 41 очков.