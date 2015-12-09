Лейла Юнус отпущена на свободу - ФОТО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе против приговора в отношении директора Института мира и демократии Лейлы Юнус, находящейся под арестом.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Вугара Мамедова мера пресечения в виде ареста в отношении Лейлы Юнус отменена, она освобождена из зала суда, получив 5 лет условно.

Помимо этого, снят арест, наложенный на квартиру ее дочери.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 августа 2015 года Л.Юнус была осуждена на 8,5 лет лишения свободы, а ее муж, эксперт Института мира и демократии Ариф Юнус - на 7 лет лишения свободы. Суд также вынес решение о конфискации их имущества, передаче средств на их банковских счетах государству.

12 ноября мера пресечения в отношения Арифа Юнуса была изменена, с него была взята расписка о невыезде.