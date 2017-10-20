Кямран Алиев: Нет особого распоряжения о штрафовании говорящих за рулем водителей

© Report

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Кямран Алиев прокомментировал идущие в соцсетях обсуждения о штрафах из-за совершения отвлекающих действий при управлении транспортным средством.

К.Алиев заявил Report, что водителю законом запрещено разговаривать при управлении автомобилем с рядом сидящим пассажиром: "В целом, водитель сам должен понимать, что, участвуя в отвлекающих внимание беседах, управлять автомобилем нельзя. При отвлечении внимания водителя он может не увидеть на дороге знак или светофор, не обратить внимание на происходящие вокруг него события и в итоге может произойти авария. Разговаривая в автомобиле, он не видит включен или не включен поворотник впереди едущего автомобиля. Такие случаи, безусловно, происходят вследствие невнимательности водителя. Поэтому мы предупреждали, чтобы водители не участвовали в беседах, которые могут их отвлекать".

Что касается того, сколько говорящих водителей было оштрафовано в этом году, К.Алиев отметил, что таких статистических данных нет: "Потому что такое деяние не входит в конкретную статью. Из-за того, что в системе несколько правонарушений идут по одной статье, сказать об этом сложно".

Он отметил, что от руководства МВД и ГУДП города Баку не поступало особых распоряжений о штрафовании говорящих за рулем водителей.

Отметим, что названный вопрос регулируется 5 пунктом статьи 37 закона "О дорожном движении".