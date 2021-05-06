Кто должен контролировать продажу бензина в пластиковых бутылях?

В поселке Нардаран перед маркетами продается бензин в пластиковых емкостях. Здесь осуществляется открытая продажа горючего, при этом стандарты безопасности не соблюдаются.

В поселке Нардаран перед маркетами продается бензин в пластиковых емкостях. Здесь осуществляется открытая продажа горючего, при этом стандарты безопасности не соблюдаются.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku TV, граждане отмечают, что заправочных станций в поселке практически нет.

Исполнительная власть Сабунчинского района также не осведомлена о сложившейся ситуации. При этом, на территориях, подведомственных ИВ, невозможно осуществить даже мелкие строительные работы без разрешения.

В Министерстве энергетики также заявили, что не знают о данной проблеме. На самом деле, по правилам, бензин следует хранить в специальных баках, которые необходимо регулярно очищать. Особый контроль должен осуществляться как за условиями его хранения, так и за продажей. Однако, что из-за спроса на бензин, продаваемый в пластиковых бутылках, этот процесс "процветает". Данной тенденции необходимо противодействовать административными методами.