Конституционный суд взял в производство запрос омбудсмена

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на заседании на основании части VII статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьи 7.1 закона "О Конституционном суде" был рассмотрен запрос уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) о проверке соответствия статьи 965.2.2 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики соответствующим статьям Конституции Азербайджанской Республики и вынесено определение о принятии его в производство.

Запрос будет рассмотрен по существу с участием сторон на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 29 августа.