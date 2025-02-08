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Коллегия адвокатов: В 2024 году адвокатам выплатили около 5,5 млн манатов из госбюджета

Коллегия адвокатов: В 2024 году адвокатам выплатили около 5,5 млн манатов из госбюджета В 2024 году адвокатам выплатили около 5,5 млн манатов за юридическую помощь, оказанную за счет государства.
Происшествия
8 февраля 2025 г. 10:53
Коллегия адвокатов: В 2024 году адвокатам выплатили около 5,5 млн манатов из госбюджета

В 2024 году адвокатам выплатили около 5,5 млн манатов за юридическую помощь, оказанную за счет государства.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Коллегии адвокатов за 2024 год.

Отмечается, что данная сумма была предусмотрена в утвержденном государственном бюджете за 2024 год и выплачена Коллегии адвокатов полностью.

В частности 96 адвокатским ведомствам и 37 индивидуально практикующим адвокатам (всего 979 адвокатов) было выплачено 5 млн 499 тыс. 994 манатов (включая банковские услуги) по 40 650 делам.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardımla əlaqədar vəkillərə 5 milyon 500 manat ödəniş edilib

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