Коллегия адвокатов: В 2024 году адвокатам выплатили около 5,5 млн манатов из госбюджета

В 2024 году адвокатам выплатили около 5,5 млн манатов за юридическую помощь, оказанную за счет государства.

В 2024 году адвокатам выплатили около 5,5 млн манатов за юридическую помощь, оказанную за счет государства.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Коллегии адвокатов за 2024 год.

Отмечается, что данная сумма была предусмотрена в утвержденном государственном бюджете за 2024 год и выплачена Коллегии адвокатов полностью.

В частности 96 адвокатским ведомствам и 37 индивидуально практикующим адвокатам (всего 979 адвокатов) было выплачено 5 млн 499 тыс. 994 манатов (включая банковские услуги) по 40 650 делам.