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    Количество погибших в цепной аварии в Мардакяне достигло 2 человек - ФОТО

    Сегодня скончалась пострадавшая в результате аварии 58-летняя женщина© Foto:Report.az

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Количество погибших в аварии, произошедшей вчера ночью в Хазарском районе столицы, достигло 2 человек.

    Как сообщает Report, одна из пострадавших в результате столкновения в поселке Мардакян трех автомобилей - Абдуллаева Севда Худаверди гызы 1959 г.р. скончалась в Клиническом медцентре №3.

    При выполнении автомобилем марки "ВАЗ-2106" поворота налево с ним столкнулся ехавший по левой части дороги и совершивший такой же маневр автомобиль марки "ВАЗ-2104". Кроме того, об автомобиль марки "ВАЗ-2106" ударился ехавший сзади и выполнявший обгон автомобиль марки Daewoo. В результате находящийся в "ВАЗ-2106" годовалый ребенок погиб. Во время аварии пострадали пассажиры всех трех машин. В больнице были размещены 10 человек, в том числе трое малолетних детей. По информации врачей, состояние детей тяжелое.

    Список пострадавших:

    Бехбудова Лала Алы гызы – 28 лет

    Алиев Радж Фикрет оглу - 38 лет

    Шовгатова Сария Раджаб гызы – 60 лет

    Шовгатов Алладин Гусейнгулу оглу - 65 лет

    Шовгатова Амина Зохраб гызы - 34 года

    Шовгатов Заур Алладин оглу - 35 лет

    Алиева Назрин Радж гызы - 11 лет

    Гаджиев Юсиф Анар оглу - 5 лет

    Гаджиев Адам Бахрам оглу - 3 года

    Факт расследуется Хазарским районным управлением полиции.

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