Количество погибших в цепной аварии в Мардакяне достигло 2 человек - ФОТО

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Количество погибших в аварии, произошедшей вчера ночью в Хазарском районе столицы, достигло 2 человек.

Как сообщает Report, одна из пострадавших в результате столкновения в поселке Мардакян трех автомобилей - Абдуллаева Севда Худаверди гызы 1959 г.р. скончалась в Клиническом медцентре №3.

При выполнении автомобилем марки "ВАЗ-2106" поворота налево с ним столкнулся ехавший по левой части дороги и совершивший такой же маневр автомобиль марки "ВАЗ-2104". Кроме того, об автомобиль марки "ВАЗ-2106" ударился ехавший сзади и выполнявший обгон автомобиль марки Daewoo. В результате находящийся в "ВАЗ-2106" годовалый ребенок погиб. Во время аварии пострадали пассажиры всех трех машин. В больнице были размещены 10 человек, в том числе трое малолетних детей. По информации врачей, состояние детей тяжелое.

Список пострадавших:

Бехбудова Лала Алы гызы – 28 лет

Алиев Радж Фикрет оглу - 38 лет

Шовгатова Сария Раджаб гызы – 60 лет

Шовгатов Алладин Гусейнгулу оглу - 65 лет

Шовгатова Амина Зохраб гызы - 34 года

Шовгатов Заур Алладин оглу - 35 лет

Алиева Назрин Радж гызы - 11 лет

Гаджиев Юсиф Анар оглу - 5 лет

Гаджиев Адам Бахрам оглу - 3 года

Факт расследуется Хазарским районным управлением полиции.