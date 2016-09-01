Клиника подала в суд на ФК "Шахдаг"

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Действующая в Азербайджане частная клиника OKİ подала в суд на ООО футбольный клуб "Шахдаг".

Как сообщает Report, частная клиника выдвинула требование об уплате денежной суммы по договору.

Бакинский административно-экономический суд №2 удовлетворил иск.

Не согласившись с решением, ФК подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу клуба "Шахдаг" и оставил решение суда первой инстанции в силе.

В интервью Report президент ФК "Шахдаг" Арастун Нифталиев подтвердил информацию, однако не назвал сумму долга.

Отметим, что на данный момент "Шахдаг" выступает в I дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу.