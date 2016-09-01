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    Клиника подала в суд на ФК "Шахдаг"

    Частная клиника выдвинула требование об уплате денежной суммы по договору

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Действующая в Азербайджане частная клиника OKİ подала в суд на ООО футбольный клуб "Шахдаг".

    Как сообщает Report, частная клиника выдвинула требование об уплате денежной суммы по договору. 

    Бакинский административно-экономический суд №2 удовлетворил иск.

    Не согласившись с решением, ФК подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу клуба "Шахдаг" и оставил решение суда первой инстанции в силе.

    В интервью Report президент ФК "Шахдаг" Арастун Нифталиев подтвердил информацию, однако не назвал сумму долга.

    Отметим, что на данный момент "Шахдаг" выступает в I дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу.

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