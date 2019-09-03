Клиент бакинского ресторана жалуется на гендерное неравенство

Пользователь социальных сетей пожаловался на нарушение гендерного равенства в ресторане Paris Bistro, расположенном в Баку.

Как сообщает Report, вместе с двумя друзьями мужчина направился в этот ресторан. Однако, встретив их в дверях, официант сказал, что они должны заплатить по 25 манатов в качестве депозита на каждого: "Я удивился этому нововведению, однако официант заметил, что "это правило у нас было всегда". Я позвонил по их телефонам и стало ясно, что мы должны заплатить 25 манатов депозита только потому, что мы парни. Мне сказали, что если с большой компанией мужчин пришла бы одна женщина, депозит не потребовался бы. Это является нарушением гендерного равенства в одном из самых современных ресторанов города. Если мы четверо друзей идем в ресторан, то должны заплатить 100 манатов депозита. Почему? Потому что все мы мужского пола?".

Report связался с рестораном Paris Bistro. В заведении подтвердили информацию о необходимости внесения депозита для мужчин: "Да, депозит применяется на террасе ресторана. Если после 6 часов вечера в заведение придут трое мужчин, они должны будут заплатить по 25 манатов за каждого. Но если с ними будет женщина, внесение депозита не потребуется. Это внутреннее правило ресторана, на это есть и другие причины".