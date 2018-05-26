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    Кассационную жалобу экс-заместителя Сафара Абиева рассмотрят в июне

    Кассационную жалобу рассмотрят под председательством судьи Гюльзар Рзаевой

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Обнародовано время суда по кассационной жалобе на приговор в отношении обвиненного в присвоении и злоупотреблении должностными обязанностями Мехмана Салимова.

    Как сообщает Report, заседание суда в Верховном суде состоится 12 июня.

    Кассационную жалобу рассмотрят под председательством судьи Гюльзар Рзаевой.

    Отметим, что М.Салимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в особо крупных размерах) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 192.2.2 (получение прибыли в крупном размере) УК.

    Напомним, что в 1995-1999 годах М.Салимов занимал должность заместителя министра обороны Сафара Абиева по политическим и общественным вопросам.

    Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Салимов был приговорен к 8 годам заключения. Недовольный приговором он дал апелляционную жалобу, попросив оправдать его. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу, оставил решение суда первой инстанции в силе.

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