Кассационную жалобу экс-заместителя Сафара Абиева рассмотрят в июне

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Обнародовано время суда по кассационной жалобе на приговор в отношении обвиненного в присвоении и злоупотреблении должностными обязанностями Мехмана Салимова.

Как сообщает Report, заседание суда в Верховном суде состоится 12 июня.

Кассационную жалобу рассмотрят под председательством судьи Гюльзар Рзаевой.

Отметим, что М.Салимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в особо крупных размерах) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 192.2.2 (получение прибыли в крупном размере) УК.

Напомним, что в 1995-1999 годах М.Салимов занимал должность заместителя министра обороны Сафара Абиева по политическим и общественным вопросам.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Салимов был приговорен к 8 годам заключения. Недовольный приговором он дал апелляционную жалобу, попросив оправдать его. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу, оставил решение суда первой инстанции в силе.