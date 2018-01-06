Кассационная жалоба убившего мать на почве ревности отклонена

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Верховном суде завершилось заседание по кассационной жалобе на приговор в отношении Сиявуша Зохрабова, обвиняемого в убийстве своей матери на почве ревности.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Хафиза Насибова было объявлено решение.

По решению, кассационная жалоба С.Зохрабова была отклонена.

Отметим, что убийство произошло 7 июля 2015 года в Низаминском районе. Сиявуш Зохрабов (1994 г.р.) на почве ревности ударил ножом и убил свою мать Тахиру Зохрабову (1970 г.р.). С.Зохрабов был задержан сотрудниками полиции. В предварительных показаниях он заявил, что увидел, как его мать с кем-то переписывается по телефону.

С.Зохрабов обвинялся по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.

7 декабря на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Рагиба Салманова С.Зохрабов был приговорен к 17,5 годам лишения свободы.

Не согласившись с решением, он обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд. Согласно решению Бакинского апелляционного суда, приговор суда первой инстанции был оставлен в силе. После этого осужденный обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.