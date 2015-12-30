Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ После произошедшей в Азербайджане 21 декабря девальвации в общественных местах на территории столицы встречаются люди, занимающиеся незаконным обменом валюты (большинство предлагают американские доллары). В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 29 декабря сотрудниками Главного управления полиции города Баку, были задержаны 5 человек, занимавшихся незаконным обменом валюты в общественных местах. В отношении задержанных составлен протокол согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Возникает вопрос, какие меры наказания ждут лиц, занимающихся незаконным обменом валюты в общественных местах?

Как сообщает Report, наказания для лиц, занимающихся незаконным обменом валюты в общественных местах, предусмотрены ст. 222 (нарушение правил валютного регулирования) Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно первому пункту данной статьи, купля-пpодажа или обмен валютных ценностей в общественных местах с наpушением законодательства Азеpбайджанской Республики о валютном pегулиpовании влечет наложение штpафа на лиц в pазмеpе от тpидцати до семидесяти процентов валютных средств, ставших объектом административного правонарушения.

К примеру, если лицо задержано сотрудниками полиции при продаже 5 000 долларов США, но при нем в общей сложности имеется 10 000 долларов США, из какой суммы должны вычитывать штраф, из 5 000 или же 10 000 долларов?

Как сообщил Report адвокат Вамиг Шукюр, структура, применяющая в связи с этим административный штраф, принимает соответствующее решение после допроса всех сторон, в том числе как продающих, так и покупающих валюту лиц, а также свидетелей. В этом случае штраф может рассчитываться с объема проданной валюты, или же суммы валютных средств, имеющихся при продающем его лице.