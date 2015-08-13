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    Известная строительная компания добилась отмены санкции министерства налогов в размере 631 тыс. манатов

    Суд удовлетворил иск компании

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Строительная компания ООО "EvroStroy-S" подала в суд на Бакинский городской налоговый департамент при министерстве налогов Азербайджана. Как сообщает Report, компания потребовала отмены наложенной на компанию штрафной санкции в размере 631 тыс. манатов.

    Инспектор министерства подписал документ о штрафной санкции 19 февраля 2014 года.

    Компания "EvroStroy-S" обратилась в Бакинский административно-экономический суд №1. Суд удовлетворил иск компании. 

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