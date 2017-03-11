Известная компания выдвинула судебный иск на 6 млн манатов против турецкой компании

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ ООО Svit Haus подало в суд на азербайджанский филиал компании İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim (Турция).

Как сообщает Report, ООО обратилось в Бакинский административно-экономический суд №2 для взыскания с турецкой компании в пользу Svit Haus 6 млн манатов за материальный ущерб, нанесенный при сносе без предупреждения недостроенного четырехэтажного здания и места для паркинга, строящихся за счет собственных средств компании и привлеченных средств граждан, с которыми были заключены договора о строительстве и продаже дома, а также уничтожение хранящихся в здании строительных материалов перед началом сноса.

В настоящее время дело находится в производстве суда и рассматривается под председательством судьи Интизар Байрамовой.

Строительная компания обосновала иск тем, что между компанией Svit Haus и более сотней граждан, желающих приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу ул. Гюлары Гадирбековой, 5, Наримановского района г. Баку напротив Центра Гейдара Алиева, были заключены договора, по которым на счет общества были перечислены денежные средства. За счет данных средств и собственных средств компании в 2012 году на указанной территории начато строительство жилого здания на основе проектной документации, согласованной с Исполнительной властью города Баку. В короткие сроки было возведено 4 этажа жилого здания и построено место для паркинга. В период строительства должностные лица одного из министерств и Исполнительной власти Наримановского района пришли в офис компании, расположенный на указанной территории, и потребовали временно приостановить строительство до принятия соответствующими органами итогового решения в связи с предложением нового проекта с целью соответствия жилого здания общей концепции Центра Гейдара Алиева и Конгресс-холла. Территория была взята под охрану со стороны соответствующей государственной структуры, на проведение дальнейших работ наложен запрет. Принятие итогового решения со стороны госорганов заняло 3 года. На многочисленные официальные и неофициальные запросы руководства ООО Svit Haus ответа не последовало. Затем место для паркинга и недостроенное четырехэтажное здание были незаконно снесены в течение 2-3 дней, начиная с 20 августа 2016 года, азербайджанским филиалом компании İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim, которому были поручены работы по благоустройству территории и закладке парка. Строительные материалы были уничтожены и закопаны.

Несмотря на имеющееся поручение по возмещению средств граждан и собственных средств компании, впоследствии в выплате компенсации было отказано.