Издание "Eurosport" высмеяло Генриха Мхитаряна

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Известное издание "Eurosport" высмеяло армянского полузащитника клуба "Арсенал" Генриха Мхитаряна.
Как передает Report, издание назвало лондонскую карьеру футболиста "ужасным началом".
Издание сравнило неудачи футболиста в "Манчестер Юнайтеде" и "Арсенале":
Ужасное начало лондонской карьеры. В матче 29-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл на выезде "Брайтону" – 1:2.
В стартовом составе на игру вышел армянский полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян, с которым команда уступила уже в четырех матчах АПЛ.
За полтора сезона в "МЮ" Генрих поучаствовал только в 5 поражениях коллектива Жозе Моуринью.
Далее русская версия издания "Eurosport" напоминает следующее:
В первом домашнем матче за "Арсенал" Мхитарян оформил три голевые передачи.
"Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от четвертой строчки на 13 очков.
"Канониры" уже лишились математических шансов на чемпионство.
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