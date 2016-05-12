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    Избрана мера пресечения в виде ареста в отношении члена ​NİDA

    Он обвиняется в незаконном обороте наркотических средств

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Хатаинском районном суде было рассмотрено представление в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении Байрама Мамедова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. 

    Как сообщает Report, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Отметим, что Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов, являющийся членом гражданского движения NİDA, обвиняются по ст. 234.4.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) и ст. 234.4.3 (совершенные в крупном размере) УК. Согласно официальной информации, у них было обнаружено и изъято более двух килограммов героина. 

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