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    Из-за сильного ветра на основных проспектах Баку снижена максимальная скорость движения

    Целью снижения скорости стало обеспечение безопасного движения на этих дорогах

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В связи с установившейся погодой, максимальная скорость движения на дорогах проспекта Гейдар Алиев – Аэропорт – Бузовна и на автомагистрали Зыхское шоссе – Аэропорт снижена на 20 км в час.

    Как передает Report, об этом сообщает Бакинское Транспортное Агенство ( БТА).

    Целью снижения скорости стало обеспечение безопасного движения на этих дорогах.

    БТА еще раз обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим при установившихся погодных условиях.

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