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    Из офиса строительной компании в Азербайджане украден сейф с 80 тыс. манатов

    По факту кражи начато расследование

    Гянджа. 29 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа неизвестные в масках напали на офис одной из строительный компаний. 

    Как сообщает западное бюро Report, кража произошла из офиса, расположенном на улице У.Гаджибейли города. 

    Согласно информации неизвестные в масках избили сторожа и украли сейф с 80 тыс. манатов. По предварительной информации, грабителей было двое. 

    Как сообщили западному бюро Report в Кяпязском районном управлении полиции города Гянджа, создана оперативно-розыскная группа в связи грабежом, произошедшим вчера вечером.

    По факту начато расследование.

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