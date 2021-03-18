Из Польши депортированы 8 граждан Азербайджана

5 азербайджанцев, выдворенных из Польши, вообще жили в стране незаконно

Из столицы Польши, Варшавы, депортированы 8 граждан Азербайджана.

По данным европейского бюро Report, причиной депортации азербайджанцев стало нарушение местных миграционных законов, предоставление государственным структурам недостоверной информации относительно вида на жительство.

5 азербайджанцев, выдворенных из Польши, жили в стране незаконно.

Причиной высылки азербайджанцев, депортированных в последнее время из ряда европейских стран, стали поддельные документы, предоставленные европейским миграционным органам. Подлинность этих документов раскрывается в ходе расследования, проводимого по запросу в соответствующие государственные органы Азербайджана.