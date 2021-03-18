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Из Польши депортированы 8 граждан Азербайджана

Из Польши депортированы 8 граждан Азербайджана 5 азербайджанцев, выдворенных из Польши, вообще жили в стране незаконно
Происшествия
18 марта 2021 г. 14:08
Из Польши депортированы 8 граждан Азербайджана
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Из столицы Польши, Варшавы, депортированы 8 граждан Азербайджана.

По данным европейского бюро Report, причиной депортации азербайджанцев стало нарушение местных миграционных законов, предоставление государственным структурам недостоверной информации относительно вида на жительство.

5 азербайджанцев, выдворенных из Польши, жили в стране незаконно.

Причиной высылки азербайджанцев, депортированных в последнее время из ряда европейских стран, стали поддельные документы, предоставленные европейским миграционным органам. Подлинность этих документов раскрывается в ходе расследования, проводимого по запросу в соответствующие государственные органы Азербайджана.

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Версия на английском языке Eight Azerbaijani citizens deported from Poland
Версия на азербайджанском языке Polşadan 8 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya olunub

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