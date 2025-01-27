Из органов прокуратуры в прошлом году уволен один человек, семеро освобождены от занимаемых должностей

Из органов прокуратуры в прошлом году уволен один человек, семеро освобождены от занимаемых должностей

В 2024 году в отношении 382 работников прокуратуры были применены меры поощрения.

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В 2024 году в отношении 382 работников прокуратуры были применены меры поощрения. Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре по итогам 2024 года и предстоящим задачам. По его словам, в 2024 году к 17 работникам прокуратуры и 2 государственным служащим были применены меры дисциплинарного взыскания. Из них 7 человек получили выговор, 4 человека - строгий выговор, 7 человек освобождены от занимаемой должности, а 1 человек лишен звания и уволен из органов прокуратуры. Также в прошлом году на работу в органы прокуратуры были приняты 52 человека, в отношении 382 работников прокуратуры были применены меры поощрения. "На административные и вспомогательные должности государственной службы были приняты 55 человек, 85 человек были поощрены. Кроме того, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 сентября 2024 года 14 работников прокуратуры были награждены различными медалями", - сказал Кямран Алиев. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram