Из квартиры в Сабунчи украдены 14 тыс. манатов и драгоценности на сумму 35 тыс. манатов

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе города Баку совершена кража.

Как сообщает Report, воспользовавшись отсутсвием Бахруза Гасанова (1982 г.р.) - хозяина квартиры, расположенной в поселке Ени Рамана, ул. Димитрова, неизвестные лица проникли в нее путем подбора ключей и украли 14 тыс. манатов и драгоценности на сумму 35 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 177.2.3 (кража с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище) и ст. 177.3.2 (кража, совершенная с причинением крупного ущерба) УК, ведется расследование.