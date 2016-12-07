Из дома сотрудника министерства юстиции украдены деньги и драгоценности в крупном размере

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Из дома сотрудника министерства юстиции Азербайджана украдены деньги и драгоценности в крупном размере.

Как сообщает Report, случай произошел в доме №16/316 в поселке Чичек Бинагадинского района.

Согласно информации, Меликзаде Хамиз Гуммет оглу 1991 года рождения днем находился на работе, в это время неизвестный или неизвестные открыли пластиковое окно в его доме и вошли внутрь. Из дома были украдены 30 000 манатов, 8 000 долларов и драгоценности на сумму 10 000 манатов.

О краже сотрудник министерства узнал по возвращении домой. Он заявил об этом в Бинагадинское районное управление полиции.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Х.Меликзаде является сотрудником министерства юстиции.