​Из Башкирии было депортировано 19 граждан Азербайджана

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ С начала текущего года сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Башкирии выдворили 256 мигрантов, которые нарушили режим пребывания в России.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.

Согласно информации, из страны было выдворено 149 граждан Узбекистана, 45 жителей Таджикистана и 19 граждан Азербайджана. Среди выдворенных были также нелегалы из Кыргызстана, Турции, Вьетнама и других государств.