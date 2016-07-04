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    ​Из Башкирии было депортировано 19 граждан Азербайджана

    Судебные приставы с начала года выдворили 256 нелегальных мигрантов

    Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ С начала текущего года сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Башкирии выдворили 256 мигрантов, которые нарушили режим пребывания в России.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.

    Согласно информации, из страны было выдворено 149 граждан Узбекистана, 45 жителей Таджикистана и 19 граждан Азербайджана. Среди выдворенных были также нелегалы из Кыргызстана, Турции, Вьетнама и других государств.

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