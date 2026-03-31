ИВ Баку: Жители подтопленных из-за дождей территорий временно размещены в отелях

Жители ряда населенных пунктов, оказавшиеся в угрожающей ситуации вследствие непрерывных осадков в Баку и прилегающих территориях на протяжении последних дней, были временно переселены в гостиницы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу исполнительной власти города Баку.

В связи с возникшей обстановкой граждане направили обращения в районные органы исполнительной власти. По результатам рассмотрения этих обращений в Сабунчинском, Хазарском и Бинагадинском районах были организованы эвакуационные мероприятия.

На данный момент в населенных пунктах перечисленных районов при помощи специализированной техники ведутся работы по откачке воды.