    ИВ Баку: Жители подтопленных из-за дождей территорий временно размещены в отелях

    • 31 марта, 2026
    • 17:56
    ИВ Баку: Жители подтопленных из-за дождей территорий временно размещены в отелях

    Жители ряда населенных пунктов, оказавшиеся в угрожающей ситуации вследствие непрерывных осадков в Баку и прилегающих территориях на протяжении последних дней, были временно переселены в гостиницы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу исполнительной власти города Баку.

    В связи с возникшей обстановкой граждане направили обращения в районные органы исполнительной власти. По результатам рассмотрения этих обращений в Сабунчинском, Хазарском и Бинагадинском районах были организованы эвакуационные мероприятия.

    На данный момент в населенных пунктах перечисленных районов при помощи специализированной техники ведутся работы по откачке воды.

    Затопленные районы Эвакуация жителей Сабунчинский район Хазарский район Бинагадинский район Абшерон Исполнительная власть Баку
    BŞİH: Yağış səbəbindən təhlükəli vəziyyətdə olan ərazilərin sakinləri müvəqqəti hotellərə yerləşdirilib

