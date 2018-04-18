Исполнительный директор ADIF даст показания на суде по делу экс-председателя "DekaBank"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное слушание по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "DekaBank" Ниязи Велиева и бывшего директора финансового департамента "DekaBank" Бахрама Гусейнова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой было сообщено о поступлении ответа на запрос, ранее направленный в "DekaBank".

На суде полученный ответ был обнародован.

Затем адвокаты подсудимого подали ходатайство о даче дополнительных свидетельских показаний на суде исполнительным директором Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугаром Абдуллаевым. Ходатайство было удовлетворено.

Очередное слушание по делу назначено на 25 апреля.

Напомним, что подсудимым предъявлены обвинения по статьям 179.3.2, 178.3.2, 308 и 313 УК Азербайджана.