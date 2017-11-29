Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Насиминского района подала в суд на гражданина.

Об этом Report заявил сам гражданин Рамиз Байрамов.

По его словам, в настоящее время в Насиминском районном суде под председательством судьи Рашида Самедова рассматривается иск Исполнительной власти: "Мы проживаем по адресу: Насиминский район, улица Басти Багировой, дом №33. Сотрудники Исполнительной власти Насиминского района пришли и сказали нам, что дом сносится, это пилотный проект Кабинета министров. Площадь нашей квартиры составляет 325 кв м. В техпаспорте указана площадь в 267.8 кв м. В Исполнительной власти сообщили, что площадь учитывается согласно купчей и общая площадь квартиры зарегистрирована как 136.1 кв м".

Р.Байрамов отметил, что представители Исполнительной власти Насиминского района сообщили ему, что вместо снесенного дома он получит 3 квартиры (две по 70 кв м и одна 60 кв м) и средства на аренду жилья в размере 20 тысяч манатов: "Мы говорим им дайте нам не три, а две квартиры и обеспечьте жильем для проживания в настоящий момент, тогда мы переедем. Также, мы требуем 25-30 тысяч манатов. Так как при переезде в новый дом будут куплены дополнительные вещи. Мы не согласились с их предложением. Поэтому Исполнительная власть Насиминского района подала на нас в суд".

Гражданин отметил, что в настоящее время на территории, где они проживают, многие дома снесены: "Помимо нас, поблизости остались 2-3 семьи".