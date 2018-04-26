Исполнилось 32 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня минует 32 года со дня трагедии на Чернобыльской Атомной Электростанции (АЭС).

Report напоминает, что авария произошла 26-го апреля 1986-го года.

Инцидент, обьявленный трагедией ХХ-го века, является самой крупной техногенной катастрофой в истории. В результате взрыва, произошедшего в четвертом блоке АЭС, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоктивных веществ. Сила взрыва была в 500 раз больше чем при атомном взрыве в Хиросиме. В первые дни более 50-ти человек погибло в результате взрыва, пожара и критического облучения. В общей сложности от последствий взрыва погибло 7 тысяч человек, 25 тысяч стали калеками на всю жизнь в результате сильнейшего облучения, десятками тысяч людей остались бесплодными.

145 тысяч кв.м территории на Украине, в России и Беларуси были подвержены радиоктивному загрязнению. После аварии было эвакуировано 115 тысяч человек, проживающих в радиусе 30 км от станции. В общей сложности 586 тысяч человек получили радиоктивное облучение. 200 тысяч из них это люди, устранявшие последствия аварии, 116 тысяч жителей Чернобыля и 270 тысяч человек, проживающих на территориях Украины и Беларуси, куда дошло радиоктивное загрязнение.

Для приведения в безопасное состояние 4-го энергитеческог блока станции к работам было привлечено 7 тысяч азербайджанцев. 2 тысячи из них погибло впоследствии от излучения. Остальные же остались пожизненно инвалидами. Чернобыльская АЭС была полностью ликвидирована 15-го декабря 2000-го года.

Напомним, что ООН обьявила 26-го апреля днем Памяти о Жертвах Радиоктивных Аварий и Катастроф, а Генеральная Ассамблея организации в 2003-го году поддержало это решение и призвала всех стран-участниц отмечать этот день.