Ходатайства Джахангира Гаджиева не удовлетворены

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, его свояка Исмаила Хидаятзаде, бывшего депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдульгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Хейбетова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Фаика Ганиева были объявлены решения по ходатайствам, поданным стороной защиты на прошлом заседании.

Суд отклонил ходатайство о допросе члена Наблюдательного совета Международного банка Вели Керимова.

Также отклонено ходатайство адвокатов в связи с получением информации в министерстве юстиции Казахстана о компании "Минай", перешедшей под контроль Международного банка из-за неуплаты кредита.

Обвиняемый Дуньямин Халилов попросил назначить ему адвоката за государственный счет.

Процесс продолжится 22 июля.

Отметим, что по официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов и 987 млн евро (по тогдашнему курсу 3,8 млрд манатов).

По итогам расследования Дж.Гаджиеву и еще 20 лицам предъявили обвинение в присвоении, следствие по уголовному делу было завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы. Д.Халилов приговорен к 13 годам, И.Хидаятзаде – 7 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Д.Халилова сокращен с 13 лет до 12 лет и 9 месяцев, Верховный суд сократил срок наказания И.Хидаятзаде до 5 лет.