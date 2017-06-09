Хилал Мамедов вышел на свободу

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Главный редактор газеты "Tolışi sado" Хилал Мамедов освобожден.

Как сообщает Report, вчера утром Х.Мамедов был вызван в Главное управление по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел, где с ним провели беседу.

Затем его освободили.

Отметим, что главный редактор газеты "Tolışi sado" Х.Мамедов вышел на свободу согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым 17 марта прошлого года распоряжению "О помиловании ряда осужденных лиц".