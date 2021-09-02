Хафиз Сефиханов: В августе двое гражданских пострадали при подрыве мин

В августе 2021 года зарегистрировано 2 инцидента, в результате которых от противопехотных мин пострадали 2 человека.

В августе 2021 года зарегистрировано 2 инцидента, в результате которых от противопехотных мин пострадали 2 человека.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сефиханов.

По его словам, в результате инцидентов получили ранения два гражданских лица, один из которых занимался разминированием территорий.

В августе 2021 года инциденты с минами произошли в Агдамском и Дашкесанском районах.

В целом, за минувший период 2021 года 82 гражданина Азербайджана пострадали от мин и НРБ.

11 августа 2021 года в селе Еникенд Ходжавендского района, находящемся под контролем временно дислоцированного на международно признанной территории Азербайджанской Республики миротворческого контингента Российской Федерации, 3 армянских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на мине.

ОО "Азербайджанская кампания против мин" вновь призвало население не посещать освобожденные от оккупации территории и не притрагиваться к неразорвавшимся боеприпасам.