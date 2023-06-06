О нас

Гурбан Етирмишли: В Азербайджане за ночь произошло 34 неощутимых подземных толчка

Гурбан Етирмишли: В Азербайджане за ночь произошло 34 неощутимых подземных толчка С 9 часов вечера 5 июня до утра 6 июня в Азербайджане произошло 34 неощутимых подземных толчка.
Происшествия
6 июня 2023 г. 13:03
Гурбан Етирмишли: В Азербайджане за ночь произошло 34 неощутимых подземных толчка

С 9-ти часов вечера 5 июня до утра 6 июня в Азербайджане произошло 34 неощутимых подземных толчка.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, в течение года происходит 7-8 тысяч землетрясений: "Сильные землетрясения невозможно предсказать. Самые глубокие очаги землетрясений в Азербайджане находятся в Каспийском море и в Куринской впадине. Остальные землетрясения происходят на глубине 8-10 км".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı ən dərin zəlzələ ocaqları açıqlanıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi