Гурбан Етирмишли: В Азербайджане за ночь произошло 34 неощутимых подземных толчка

С 9 часов вечера 5 июня до утра 6 июня в Азербайджане произошло 34 неощутимых подземных толчка.

С 9-ти часов вечера 5 июня до утра 6 июня в Азербайджане произошло 34 неощутимых подземных толчка.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, в течение года происходит 7-8 тысяч землетрясений: "Сильные землетрясения невозможно предсказать. Самые глубокие очаги землетрясений в Азербайджане находятся в Каспийском море и в Куринской впадине. Остальные землетрясения происходят на глубине 8-10 км".