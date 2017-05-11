Гурбан Етирмишли: Ожидаются еще 2-3 толчка

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня утром в 07:24 после зарегистрированного в Саатлинском районе землетрясения на той же территории было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 2,9".

Об этом Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что после землетрясения всегда бывают афтершоки: "После утреннего землетрясения было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 2,9. Но из-за большой глубины землетрясения оно не было ощутимым. Ожидаются еще 2-3 толчка, потому что утреннее землетрясение было не столь слабым".

По словам гендиректора, информации о разрушениях и потерях в результате землетрясения нет: "Для этого данные территории нужно осмотреть. Хотя землетрясение в эпицентре было силой около 5 баллов, там нет жилых пунктов".

По словам Г. Етирмишли, такие землетрясения не свидетельствуют о сейсмической активности на территории страны: "На территории страны постоянно регистрируются толчки, среди них бывают относительно сильные, ощутимые".

Отметим, что сегодня в 7:24 по местному времени на территории Саатлинского района зарегистрировано землетрясение. Землетрясение в эпицентре составило 5 баллов, в близлежащих жилых пунктах ощущалось силой в 3-4 балла. Очаг землетрясения был расположен на глубине 39 км.