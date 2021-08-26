Гулиевы просят суд простить зятя, обвиняемого в убийстве их дочери

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве жены

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве жены.

Как сообщает Report, дело рассматривалось под председательством судьи Тельмана Гусейнова.

Журналистов пустили на заседание после того, как прокурор огласил обвинительный акт и Фаган Ахмедов дал показания.

На процессе были допрошены свидетели. Отец убитой Парваны Ахмедовой Сулейман Гулиев, заявил, между его дочерью и зятем не было каких-либо проблем в период семейной жизни: "Фаган и Парвана были женаты с 2006 года. Произошел несчастный случай. Я прощаю Фагана. Прошу суд простить Фагана Ахмедова. Мы с супругой пожилые люди и у нас есть проблемы со здоровьем. Мы не в силах ухаживать за тремя детьми. Думаю, Фаган сможет смотреть лучше за детьми".

Позже показания дала мать убитой Матанат Гулиева. Она также сказала, что у его дочери были хорошие отношения с Фаганом Ахмедовым: "Мы разговаривали с дочерью в 10 часов вечера, незадолго до инцидента, она была в хорошем настроении. Чуть позже произошел инцидент. Фаган был для меня как старший сын. Никогда в их семье не было каких-либо ссор или проблем. Я хочу, чтобы суд простил Фагана. Он не хотел бы, чтобы в его семье случился такой несчастный случай. Я прощаю его, знаю, что он невиновен".

Судья Тельман Гусейнов собирался допросить 14-летнего сына Фагана Ахмедова, однако подсудимой Ф.Ахмедов выступил против этого.

Адвокаты Ахмедова подали ходатайство, сын Фагана Ахмедова не был допрошен на процессе.

Следующее заседание суда назначено на 16 сентября.

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, в Сабунчинской районной прокуратуре по факту умышленного убийства жительницы Баку Ахмедовой Парваны Сулейман гызы возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

Установлены обоснованные подозрения в том, что Ахмедов Фаган Ровшан оглы умышленно убил Парвану Ахмедову, открыв огонь из охотничьего ружья.

Судья Сабунчинского районного суда Фаган Ахмедов был привлечен к следствию в качестве подозреваемого.