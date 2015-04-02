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    ГУ МЧС России: Четверо азербайджанцев с траулера "Дальний Восток" спасены

    Опубликован список членов экипажа затонувшего судна и имена выживших

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ. ГУ МЧС по Сахалинской области опубликовал список членов экипажа потерпевшего крушение в Охотском море у берегов Камчатки траулера "Дальний Восток". Как сообщает Report, согласно информации ГУ МЧС на борту находились 130 человек, 63 из них спасены. Известны имена 56 спасенных, еще семеро находятся в тяжелом состоянии и пока не могут сообщить свои данные.

    В списке выживших значатся четверо азербайджанцев : Садигов И.Г. — матрос 1 класса,  Талыбов М.У. — четвертый механик, Алиев Э.С. — мастер обработки, Алиев Я.С. — матрос 2 класса. 

    В данный момент выясняется судьба остальных членов экипажа. 

    Напомним, в списке членов экипажа траулера "Дальний Восток" значатся 7 азербайджанцев. 

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