Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина

Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске Эльхана Ибадова.
Как сообщает Report, разыскиваемый экстрадирован на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджан в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".
Отметим, что Ибадов Эльхан Ахлият оглу проходит в качестве обвиняемого по делу о мошенничества с причинением значительного ущерба, расследуемому в Низаминском РУП города Баку.
В рамках расследования Ибадов был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Грузии.