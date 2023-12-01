Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина

Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске Эльхана Ибадова.

Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске Эльхана Ибадова.

Как сообщает Report, разыскиваемый экстрадирован на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджан в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Отметим, что Ибадов Эльхан Ахлият оглу проходит в качестве обвиняемого по делу о мошенничества с причинением значительного ущерба, расследуемому в Низаминском РУП города Баку.

В рамках расследования Ибадов был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Грузии.