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Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина

Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске Эльхана Ибадова.
Происшествия
1 декабря 2023 г. 18:39
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина

Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске Эльхана Ибадова.

Как сообщает Report, разыскиваемый экстрадирован на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджан в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Отметим, что Ибадов Эльхан Ахлият оглу проходит в качестве обвиняемого по делу о мошенничества с причинением значительного ущерба, расследуемому в Низаминском РУП города Баку.

В рамках расследования Ибадов был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Gürcüstanda saxlanılaraq ölkəyə gətirilib

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