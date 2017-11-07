Группа работников нефтяной промышленности награждена - СПИСОК

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю добычи на нефтяных месторождениях Азербайджана промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти за заслуги в развитии нефтяной и газовой промышленности, президент Ильхам Алиев распорядился о награждении следующих лиц:

орденом "Шохрат"

Бабаева Мухтара Бахадур оглу

орденом "Эмек" 2-й степени

Гасымова Сулеймана Мехрали оглу

Мамедова Халика Рафи оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Аббасова Кямала Фархад оглу

Агамогланова Фархада Гаджиага оглу

Эфендиева Эльдара Муса оглу

Алиева Аллахверди Исаг оглу

Азизова Низами Авез оглу

Фейзуллаева Акпера Акпер оглу

Искендерова Дашгына Алем оглу

Гадимова Гюндуза Рагим оглу

Мамедова Агиля Наджафали оглу

Мусаева Аслана Аждар оглу

Ширали Искендера Ягуб оглу

Велиева Назима Аслан оглу

медалью "Терегги"

Аббасова Мазахира Мухтар оглу

Аббасова Вюсала Газанфар оглу

Абдулалиева Фируза Талыш оглу

Абдурахманову Мирвари Айдын гызы

Бабашева Сархана Мыхаяддин оглу

Байрамова Эльмана Эйваз оглу

Байрамова Ровшана Байрам оглу

Джафарова Фаига Акиф оглу

Дадашева Балоглана Хафиз оглу

Деймона Мака Маклауда

Эфендиева Галиба Мамед оглу

Ахмедова Эйюба Ахмед оглу

Ахмедова Васифа Фазиль оглу

Алиева Гадима Вейсал оглу

Алиева Намига Аббасали оглу

Алиева Зейнала Тельман оглу

Ализаде Фуада Гадим оглу

Хагвердиева Тахира Эйюб оглу

Гейдарова Идаята Али Гейдар оглу

Гамидова Фариза Алибаба оглу

Гусейнова Дадаша Ага Джавад оглу

Гусейнова Дильгама Дамир оглу

Гусейнова Ильхама Ислам оглу

Керимова Керима Исрафил оглу

Гасымова Тариеля Али оглу

Гулиева Рамиза Нариман оглу

Гурбанова Элсевера Али оглу

Гурбанова Наримана Фарман оглу

Лесли Туллета

Маилова Ильгара Халил оглу

Мехтиева Ильхама Панах оглу

Мирзоева Саламата Зохраб оглу

Мухтарова Кямиля Башир оглу

Мурадова Ровшана Фазиль оглу

Мустафаева Азера Инглаб оглу

Нагиева Джафара Низами оглу

Николаса Яна Хора

Пириева Тофига Зиятхан оглу

Сейфуллаева Нахида Адам оглу

Шахгельдиева Адиля Агаядин оглу

Шамсаддинова Яшара Рза оглу

Шихалиева Имрана Гусейн оглу

Ширинова Эльчина Ингилаб оглу

Тахирова Рашида Нариман оглу

Теймурова Ниязи Натиг оглу

Юсифова Фазаила Исраил оглу

Зейналова Сехреддина Алес оглу

Зульфугарова Шахина Шакир оглу.

Другим распоряжением главы государства, по случаю добычи на нефтяных месторождениях в Азербайджане промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти за заслуги в развитии нефтяной и газовой промышленности почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный инженер"

Адгезалову Эльмирзе Галамирза оглу

Агасиеву Ягубу Орудж оглу

Гусейнову Бахраму Бахлул оглу

Гусейнову Исмаилу Гадир оглу

Имамалиеву Адаляту Алишираз оглу

Гурбанову Фуаду Гаджи оглу

Махмудову Гочалы Теймур оглу

Мамедову Гиясу Зульфугар оглу

"Заслуженный юрист"

Ягубову Давуду Юсиф оглу.