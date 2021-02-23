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Группа лиц в военной форме пыталась пройти на освобожденные территории

Группа лиц в военной форме пыталась пройти на освобожденные территории В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд для получения юридической оценки
Происшествия
23 февраля 2021 г. 17:01
Группа лиц в военной форме пыталась пройти на освобожденные территории

Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на деоккупированные территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что 22 февраля сотрудники полиции на контрольно-пропускных постах у въезда в освобожденные от оккупации территории задержали автомобиль марки "Нива". Находившиеся в автомобиле водитель и пассажиры в спецформе сообщили, что являются военными. Однако они не смогли предъявить по требованию полиции официального документа, но настойчиво пытались проникнуть на освобожденные от оккупации земли.

Их попытка была пресечена, задержанные на машине были сопровождены в Физулинский районный отдел полиции.

Предварительное расследование выявило, что жители Баку Вюсал Абдуллаев,
Захир Алишов, Раван Баширов, Панах Ибрагимов и Рашад Алиев, будучи гражданскими лицами, где-то раздобыли военную форму и, пользуясь этим, пытались незаконно посетить деоккупированные территории.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд для получения юридической оценки.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup şəxs hərbi formada azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərib

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