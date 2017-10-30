Гражданский иск Таги Ахмедова на 3 млн манатов оставлен нерассмотренным

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабунчинском районном суде огласили решение, связанное с гражданским иском бывшего начальника Бакинского метрополитена, председателя Ясамальской районной организации партии "Ени Азербайджан" Таги Ахмедова, признанного в качестве пострадавшего по уголовному деле в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова гражданский иск Т.Ахмедова оставили нерассмотренным.

Напомним, что в уголовном деле Т.Ахмедов признан в качестве пострадавшего. Он возбудил в суде гражданский иск на 3 млн манатов.

Согласно приговору, обвиняемый А.Човдаров приговорен к 12 годам тюрьмы, С.Мамедов - 11, А.Алиев - 5, а О.Османов - 4 годам лишения свободы.