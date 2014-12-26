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    ​Гражданин Турции совершил ДТП в Азербайджане

    По факту ведется следствие

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Гражданин Турции совершил дорожно-транспортное происшествие в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, гражданин Турции Джюнейт Гёк Себри на своем автомобиле марки “Hyundai" на территории села Маллы-Шихлы Гёкчайского района, сбил жителя села Шахадет Шахина Сулейманова, двигавшегося на велосипеде по проезжей части дороги. Пострадавший помещен в больницу.

    По факту ведется следствие.

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