​Гражданин Турции совершил ДТП в Азербайджане

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Гражданин Турции совершил дорожно-транспортное происшествие в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, гражданин Турции Джюнейт Гёк Себри на своем автомобиле марки “Hyundai" на территории села Маллы-Шихлы Гёкчайского района, сбил жителя села Шахадет Шахина Сулейманова, двигавшегося на велосипеде по проезжей части дороги. Пострадавший помещен в больницу.

По факту ведется следствие.