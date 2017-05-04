Гражданин Грузии совершил ДТП в Баку: есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 9:44. Добавлено видео

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги на территории Гарадагского района.

Управляемый Абуладзе Малкозом Шотаевичем 1965 г.р. автомобиль марки DAF с грузинским государственным номером врезался сзади в грузовой КамАЗ, управляемый Ильхамом Фатиевым. Водитель грузовика DAF Малкоз Абуладзе получил тяжелые травмы ног. Он был госпитализирован.

В результате аварии песок, перевозимый на автомобиле КамАЗ, рассыпался на дорогу, что создало проблемы для движения автомобилей. На территорию были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы, движение регулировалось сотрудниками полиции.

По предварительной версии, М. Абуладзе управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. По факту Главным управлением следствия и дознания министерства внутренних дел ведется расследование.