Гражданин Азербайджана заказал в Туле убийство своего зятя

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Советский районный суд города Тулы 6 февраля вынес обвинительный приговор 47-летнему гражданину республики Азербайджан, передает Report.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (организация приготовления к убийству, то есть умышленному причинению смерти другому человеку, по найму).

Мужчина проживал у родной сестры в Туле, где неоднократно происходили семейные ссоры. Он знал о конфликтах сестры с мужем, и о том, что он применял физическое насилие к сыну. У подсудимого возникла личная неприязнь к зятю, из-за которой возник умысел на организацию умышленного убийства за денежное вознаграждение. Мужчина начал подыскивать исполнителя преступления.

Данная информация стала известна сотрудникам УМВД России по Тульской области, и для пресечения преступления было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В роли «наемного убийцы» выступил оперативный сотрудник. В ходе неоднократных встреч его с предполагаемым убийцей передал сотруднику полиции часть денежных средств в качестве аванса.

3 апреля 2016 года сотрудниками полиции была проведена инсценировка совершения убийства зятя. 4 апреля 2016 года азербайджанец встретился с «наемным убийцей» и получил от него подтверждение в совершенном преступлении. Он написал расписку о том, что выплатит оставшуюся сумму 150 000 рублей, после чего был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев.