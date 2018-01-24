Гражданин Азербайджана задержан сотрудниками ФСБ России в Курской области

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана задержан сотрудниками ФСБ в Курской области на пункте пропуска «Суджа» при попытке въехать в Российскую Федерацию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Курской области, в результате проведенных мероприятий выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за умышленное причинение вреда здоровью.

Гражданин Азербайджана был задержан и после передан сотрудникам МВД России по Суджанскому району.