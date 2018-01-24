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    Гражданин Азербайджана задержан сотрудниками ФСБ России в Курской области

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана задержан сотрудниками ФСБ в Курской области на пункте пропуска «Суджа» при попытке въехать в Российскую Федерацию.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Курской области, в результате проведенных мероприятий выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за умышленное причинение вреда здоровью. 

     Гражданин Азербайджана был задержан и после передан сотрудникам МВД России по Суджанскому району. 

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