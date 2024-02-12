Гражданин Азербайджана арестован за финансирование международного терроризма

Сабаильским районным судом города Баку в отношении гражданина Азербайджана Алиева Юсифа Султан оглу избрана мера пресечения в виде ареста по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.

Сабаильским районным судом города Баку в отношении гражданина Азербайджана Алиева Юсифа Султан оглу избрана мера пресечения в виде ареста по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.

Как сообщает Report, он обвиняется в финансировании международного терроризма.

На основании предъявленного Юсифу Алиеву обвинения было установлено, что он, создав различные закрытые группы в социальных сетях Telegram и WhatsApp, занимался сбором денежных средств, которые затем переводил в зарубежные страны с целью финансирования международной террористической организации.

Ю.Алиев обвиняется по статье 214-1 (финансирование терроризма) УК АР.