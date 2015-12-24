​Граждане Грузии попали в ДТП на территории Азербайджана - ФОТО

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Товузе произошло ДТП, в результате которого ранены 4 человека.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована в селе Дюзгырыглы вдоль магистрали Баку-Газах.

Во время аварии управляемый гражданином Грузии Рафаэлем Шарифовым автомобиль марки "Opel" столкнулся с "Hyundai", за рулем которого находился житель Шемкира Турал Гамбаров.

От сильного удара оба автомобиля съехали с дороги. В результате ДТП четверо граждан Грузии, жители Дманисского района - Рамин, Рафаэль, Наби Шарифовы и Хава Исмаилова остались в деформированном автомобиле. Очевидцы ДТП вызвали на место происшествия пожарных и спасателей МЧС. После извлечения раненых из деформированного автомобиля, их передали врачам скорой помощи. Состояние доставленных в Товузскую центральную районную больницу водителя Рафаэля Шарифова и пассажира Наби Шарифова расценивается как тяжелое.

По факту сотрудниками ГУДП ведется расследование.