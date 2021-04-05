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ГПС: Задержаны пытавшиеся сбежать нарушители границы

ГПС: Задержаны пытавшиеся сбежать нарушители границы По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия
Происшествия
5 апреля 2021 г. 10:07
ГПС: Задержаны пытавшиеся сбежать нарушители границы
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Государственная пограничная служба Азербайджана успешно продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, благодаря бдительности сотрудников службы в очередной раз на госгранице был предотвращен контрабандный ввоз в Азербайджан наркотикообразных веществ.

3 апреля около 22:45 на служебной территории пограничной заставы погранотряда "Гёйтепе" близ села Аранлы Имишлинского района пограничники зафиксировали нарушение госграницы двумя неизвестными, следовавшими со стороны Ирана в направлении Азербайджана. Не подчинившиеся приказу пограннаряда остановиться неизвестные попытались бежать, но были задержаны.

Установлено, что задержанными являются гражданин Ирана Хамид Даргахи Гейдар оглу 1972 г.р. и гражданин Азербайджана - житель Хызинского района Хасретгулиев Эльхан Эльдар оглу 1984 г.р. При осмотре имевшегося при них свертка внутри были обнаружены и изъяты 2 кг 765 гр наркотиков (предположительно 865 гр героина и 1900 гр марихуаны).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке DSX: Dövlət sərhədini pozaraq ərazidən qaçmağa çalışan şəxslər saxlanılıb

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