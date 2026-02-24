ГПС задержала подозреваемых в получении наркотиков, сброшенных дроном с территории Ирана

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) пресекла попытку транспортировки наркотических средств с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в ГПС, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда "Лянкаран" командования Пограничных войск.

Пограничный наряд услышал звук БПЛА вблизи линии государственной границы, а спустя некоторое время в том же направлении были замечены двое неизвестных.

Личный состав заставы был поднят по команде "К оружию", служебная территория оперативно перекрыта.

В результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны граждане Азербайджана - Мерданов Натиг Вахид оглу (1993 г.р.) и Махмудов Эльшан Ариф оглу (1995 г.р.).

При первичном допросе задержанные признались, что прибыли к границе с целью забрать наркотические средства весом 10 кг 224 г, сброшенные с помощью БПЛА с территории Ирана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.