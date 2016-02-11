ГПС: В прошлом месяце задержаны 46 нарушителей госграницы Азербайджана

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В январе за нарушение государственной границы сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) в 27 случаях задержано 46 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 16 задержанных - граждане Азербайджана, 13 - Бангладеш, 4 - Пакистана, 3 - Узбекистана, 3 - Ирана, 3 - Нигерии, по одному гражданину Туркменистана, Афганистана, Гамбии.

Как сообщили из структуры, за нарушение правил пограничного режима на зеленой границе в трех случаях приняты соответствующие меры в отношении 5 задержанных, а в 4 случаях за нарушение правил пограничного режима в Каспийском море - 6 человек.

В результате мероприятий по борьбе с преступностью задержаны 375 человек, объявленных в розыск правоохранительными органами Азербайджана.

В 8 случаях в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств пресечена попытка провезти через госграницу 10 кг 972 г наркотиков.

В рамках мероприятий по борьбе с контрабандой в 53 случаях обнаружен контрабандный товар на 336 тыс. манатов, в том числе 1 сигнальный пистолет, патроны, 5 кастетов, 51 600 AZN, 2 300 долларов США, 500 евро, 121 86 пачек сигарет, 34 мобильных телефона, 1940 коробок пиротехники, лекарственные препараты, продовольствие и промтовары.