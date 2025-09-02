ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатов

В августе на государственной границе Азербайджана была задержана контрабанда общей стоимостью 4 млн 570 тыс. 688 манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

В частности, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств из оборота было изъято 314 кг 238 г наркотических веществ, а также 7248 таблеток, содержащих сильнодействующие наркотические компоненты.

На различных участках приграничных территорий уничтожено 1,2 тонны дикорастущей конопли.

В ходе мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью изъята контрабанда общей стоимостью 4 млн 570 тыс. 688 манатов, включая американскую валюту, пистолет американского производства с магазином, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.