ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатов

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 12:16
    В августе на государственной границе Азербайджана была задержана контрабанда общей стоимостью 4 млн 570 тыс. 688 манатов.

    Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

    В частности, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств из оборота было изъято 314 кг 238 г наркотических веществ, а также 7248 таблеток, содержащих сильнодействующие наркотические компоненты.

    На различных участках приграничных территорий уничтожено 1,2 тонны дикорастущей конопли.

    В ходе мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью изъята контрабанда общей стоимостью 4 млн 570 тыс. 688 манатов, включая американскую валюту, пистолет американского производства с магазином, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.

