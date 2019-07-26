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ГПС: Спасены все члены экипажа затонувшего в Каспийском море иранского судна

ГПС: Спасены все члены экипажа затонувшего в Каспийском море иранского

Государственная пограничная служба распространила информацию в связи с иранским судном, потерпевшим бедствие в Каспийском море.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, сегодня в 14:15 в главный командно-контрольный центр береговой охраны службы поступила информация о плывущем под иранским флагом сухогруза "Шабаханг", терпящем бедствие в 15 милях от Лянкяранского рейда.

Охраняющий госграницу в южном направлении корабль береговой охраны типа "Туфан" незамедлительно отбыл на место происшествия.

По достижении места происшествия корабль береговой охраны приступил к спасательной операции, спасен экипаж из 9 человек тонущего судна.

После спасения экипажа судно в 16:22 затонуло.

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